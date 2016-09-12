200卷完結！ 《烏龍派出所》創下金氏世界紀錄
2016-09-12 09:51
〔即時新聞／綜合報導〕人氣漫畫《烏龍派出所》從1976年9月21日起長達40年連載，動畫在台同樣擁有高人氣，不過作者秋本治近日宣布，將於2016年9月17日發表完結篇，而《烏龍派出所》於今日也被金氏世界紀錄認證為「發行集數最多的單一漫畫系列」。
根據日本《共同社》報導，《烏龍派出所》1976年9月起連載於漫畫雜誌《週刊少年Jump》，本月將出版第200卷漫畫單行本，內容包括最終回，出版後也象徵《烏龍派出所》結束長達40年的連載。《烏龍派出所》發行多達200卷漫畫單行本也獲得金氏世界紀錄認證為「發行集數最多的單一漫畫系列」。
而負責出版《烏龍派出所》的「集英社」指出，《烏龍派出所》在日本國內的單行本累計發行量已超過1.5億本，銷售量十分驚人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
- 「捕蚊神器」放社區大樓 19天屠殺逾千隻蚊子
- 西班牙動保團體反鬥牛
- 200卷完結！ 《烏龍派出所》創下金氏世界紀錄
- 中國央行行長助理涉貪遭處分 中網友：冰山一角
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 中颱莫蘭蒂最快今夜發海警 中秋前後影響最鉅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》DPP, Cabinet to discuss priorities for legislation
- 【小檔案】國防大學復興崗校區
- 莫蘭蒂變壯了 鄭明典：全台都會受到影響
- 全台千年神木 至少還有80棵以上
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 談APEC特使人選 辜寬敏：最好是綠的或獨派
- Visa扮推手 行動醫療支付將上線
- 桃園警員攜槍會女友 疑槍殺後自戕雙亡
- 月餅風波》高層比軍方緊張 國防部回應變快了！
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司八月營收表
- （圖多）新科港姐芳齡22歲 名花有主高調曬恩愛
- 泰勒絲新歌開工 邪神剉咧等
- 台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露
- 輸銀理事主席林水永：2018年資本額將增至320億
- MLB》「賽爾是最噁心投手」 哈斯默卻砲轟他創紀錄
- 開夜車200公里喝茫 睡死塞爆地下道
- 「盲眼莫札特」想看世界 童言惹哭老師
- 《情書》女神襲台意外大催票 最後為他來九份
- 辣妹的喵星人被偷 追一顆「貓頭」逮賊
- 進口小型Crossover非主流之選-1
- 林全不適合當閣揆？ 辜寬敏：不換傷害會更大
- 質疑黨產買賣涉弊 胡忠信今赴黨產會檢舉
- 李承統習書法 抗睡眠呼吸中止症
- 莫蘭蒂可能撲台 賴清德提早明天返國
- 艾瑪史東威尼斯封后 叩關奧斯卡
- 再見暴投 猿跌下王座
- 〈旅遊的滋味〉如祕境般的連則海德谷地
- 把妹爭風吃醋變大亂鬥 10人群架2受傷
- 來看嘉大藝術節 體會自發藝文能量
- 里約帕運首日 大馬歷史性勇奪3金
- 驚世夫妻落幕 王世均身邊反而沒女伴
- 基本工資調高5％ 林建甫：拉拔薪資、無可厚非
- 自由廣場》誰說申請入聯不可能？
- 捧出珍奶姐妹花 王董想「收服」警察惹非議
- 向明／懷疑論者
- 和尪1年2次太少！林依晨嬌喊小小心願是...
- 作賊喊抓賊 詹男依竊盜、誣告罪判刑
- 借錢也要去! 台絃赴歐為台灣發聲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：200卷完結！ 《烏龍派出所》創下金氏世界紀錄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分