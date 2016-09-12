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200卷完結！ 《烏龍派出所》創下金氏世界紀錄

2016-09-12  09:51

〔即時新聞／綜合報導〕人氣漫畫《烏龍派出所》從1976年9月21日起長達40年連載，動畫在台同樣擁有高人氣，不過作者秋本治近日宣布，將於2016年9月17日發表完結篇，而《烏龍派出所》於今日也被金氏世界紀錄認證為「發行集數最多的單一漫畫系列」。

根據日本《共同社》報導，《烏龍派出所》1976年9月起連載於漫畫雜誌《週刊少年Jump》，本月將出版第200卷漫畫單行本，內容包括最終回，出版後也象徵《烏龍派出所》結束長達40年的連載。《烏龍派出所》發行多達200卷漫畫單行本也獲得金氏世界紀錄認證為「發行集數最多的單一漫畫系列」。

而負責出版《烏龍派出所》的「集英社」指出，《烏龍派出所》在日本國內的單行本累計發行量已超過1.5億本，銷售量十分驚人。

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  • 《烏龍派出所》第200卷將在17日發行完結篇，多達200卷漫畫單行本也獲得金氏世界紀錄認證為「發行集數最多的單一漫畫系列」。（圖擷取自集英社）

    《烏龍派出所》第200卷將在17日發行完結篇，多達200卷漫畫單行本也獲得金氏世界紀錄認證為「發行集數最多的單一漫畫系列」。（圖擷取自集英社）

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