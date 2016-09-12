| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯續雙殺 新台幣一度重貶近2角 台鐵又傳意外！自強號在永康站撞死人 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 國際

要獨立！加泰隆尼亞超過80萬人上街怒吼

在9月11日民族日當天，加泰隆尼亞地區超過80萬民眾上街遊行爭取獨立。（美聯社）

2016-09-12  10:30

〔即時新聞／綜合報導〕9月11日是西班牙自治區加泰隆尼亞（Catalonia）的民族日，用來提醒當地民眾這一天加泰隆尼亞失去主權，加泰隆尼亞連續第5年在這一天舉行萬人上街遊行，要求獨立，對西班牙當局施加壓力。

綜合外媒報導，9月11日這一天，有超過80萬加泰隆尼亞民眾在首府巴塞隆納（Barcelona）和其他城市舉行遊行活動，要求從西班牙脫離獨立；今年較以往不一樣的地方是，過去幾年的遊行只集中在巴塞隆納，今年除了首府外，獨立遊行也在其他城市「遍地開花」，加泰隆尼亞國民議會副主席埃斯特維斯（Natalia Estevez）表示：「今年我們想向世界證明，加泰隆尼亞是個多元化的國家，我們已經站在獨立成國的門口了」。

加泰隆尼亞獨派勢力在去年9月贏得地方議會大選，但由於獨派聯盟內部對於應由誰領導而陷入內鬥的局面，在1月10日終於整合出普伊格蒙特（Carles Puigdemont）為新領導人，昨天他也上街強烈呼籲西班牙政府：「將加泰隆尼亞變成一個獨立國家」，他曾暗示過，如果有必要的話，會單方面宣布獨立。

位於西班牙東北的加泰隆尼亞自治區，人口約有750萬人，約佔西班牙總人口的16%，其國內生產毛額（GDP）約佔西班牙的19%，首府為巴塞隆納，在1714年於西班牙王位繼承戰大敗後，被廢除了從十五世紀以來享有的自治權，與西班牙的恩怨情仇自此開始。

根據今年7月22日的民調顯示，約有47.7%的加泰隆尼亞民眾支持獨立，另外有42.4%的民眾傾向於留在西班牙，加泰隆尼亞已經表示，無論有無西班牙的支持都將尋求獨立，目前已制定流程，希望在2017年邁向「終極獨立」的目標。

倫敦智庫分析指稱，加泰隆尼亞可能會採取更進一步的措施來推動獨立運動進展，但是西班牙不會輕易放棄富裕的東北部地區，馬德里和巴塞隆納之間的衝突可能會在未來幾個月加大。

廣告
  • 加泰隆尼亞已經表示，無論有無西班牙的支持都將尋求獨立，目前已制定流程，希望在2017年邁向「終極獨立」的目標。（法新社）

    加泰隆尼亞已經表示，無論有無西班牙的支持都將尋求獨立，目前已制定流程，希望在2017年邁向「終極獨立」的目標。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加泰隆尼亞 獨立 西班牙
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：要獨立！加泰隆尼亞超過80萬人上街怒吼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.