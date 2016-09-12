要獨立！加泰隆尼亞超過80萬人上街怒吼
在9月11日民族日當天，加泰隆尼亞地區超過80萬民眾上街遊行爭取獨立。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕9月11日是西班牙自治區加泰隆尼亞（Catalonia）的民族日，用來提醒當地民眾這一天加泰隆尼亞失去主權，加泰隆尼亞連續第5年在這一天舉行萬人上街遊行，要求獨立，對西班牙當局施加壓力。
綜合外媒報導，9月11日這一天，有超過80萬加泰隆尼亞民眾在首府巴塞隆納（Barcelona）和其他城市舉行遊行活動，要求從西班牙脫離獨立；今年較以往不一樣的地方是，過去幾年的遊行只集中在巴塞隆納，今年除了首府外，獨立遊行也在其他城市「遍地開花」，加泰隆尼亞國民議會副主席埃斯特維斯（Natalia Estevez）表示：「今年我們想向世界證明，加泰隆尼亞是個多元化的國家，我們已經站在獨立成國的門口了」。
加泰隆尼亞獨派勢力在去年9月贏得地方議會大選，但由於獨派聯盟內部對於應由誰領導而陷入內鬥的局面，在1月10日終於整合出普伊格蒙特（Carles Puigdemont）為新領導人，昨天他也上街強烈呼籲西班牙政府：「將加泰隆尼亞變成一個獨立國家」，他曾暗示過，如果有必要的話，會單方面宣布獨立。
位於西班牙東北的加泰隆尼亞自治區，人口約有750萬人，約佔西班牙總人口的16%，其國內生產毛額（GDP）約佔西班牙的19%，首府為巴塞隆納，在1714年於西班牙王位繼承戰大敗後，被廢除了從十五世紀以來享有的自治權，與西班牙的恩怨情仇自此開始。
根據今年7月22日的民調顯示，約有47.7%的加泰隆尼亞民眾支持獨立，另外有42.4%的民眾傾向於留在西班牙，加泰隆尼亞已經表示，無論有無西班牙的支持都將尋求獨立，目前已制定流程，希望在2017年邁向「終極獨立」的目標。
倫敦智庫分析指稱，加泰隆尼亞可能會採取更進一步的措施來推動獨立運動進展，但是西班牙不會輕易放棄富裕的東北部地區，馬德里和巴塞隆納之間的衝突可能會在未來幾個月加大。
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