| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
棒球》女子世錦賽最佳11人 台灣隊2人獲選
 首頁 > 國際

北韓已準備好 韓聯社：隨時都可核試爆

2016-09-12  09:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓才在本月9日進行第5次核子試爆，韓聯社報導，北韓已經完成再次核子試驗的準備，隨時都可以進行。

《韓聯社》報導，根據韓國政府多名消息人士透露，北韓在豐溪里核子試驗場第3條坑道，已完成隨時可進行核子試驗的準備，韓美情報機構正在密切關注相關動向。

豐溪里核子試驗場共有3個坑道，北韓首次（2006年10月9日）核子試爆是在，在第1條坑道進行，之後的第2次（2009年5月25日）、第3次（2013年2月12日）、第4次（2016年1月6日），都是在第2條坑道進行，第5次則在距離第4次核子試驗場所400~500公尺處進行，第3條坑道則尚未進行核子試爆過。

廣告
  • 北韓9日進行第5次核子試驗後，韓媒報導，北韓已經完成準備，隨時都可再次核子試驗。（彭博）

    北韓9日進行第5次核子試驗後，韓媒報導，北韓已經完成準備，隨時都可再次核子試驗。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 北韓核試爆 核試 核試爆 核試驗 豐溪里核試驗場
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：北韓已準備好 韓聯社：隨時都可核試爆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.