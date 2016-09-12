北韓已準備好 韓聯社：隨時都可核試爆

2016-09-12 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓才在本月9日進行第5次核子試爆，韓聯社報導，北韓已經完成再次核子試驗的準備，隨時都可以進行。

《韓聯社》報導，根據韓國政府多名消息人士透露，北韓在豐溪里核子試驗場第3條坑道，已完成隨時可進行核子試驗的準備，韓美情報機構正在密切關注相關動向。

豐溪里核子試驗場共有3個坑道，北韓首次（2006年10月9日）核子試爆是在，在第1條坑道進行，之後的第2次（2009年5月25日）、第3次（2013年2月12日）、第4次（2016年1月6日），都是在第2條坑道進行，第5次則在距離第4次核子試驗場所400~500公尺處進行，第3條坑道則尚未進行核子試爆過。