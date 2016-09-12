石頭飛起來了！ 日本少年打出91次神級水漂

2016-09-12 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕許多人到河邊都喜歡拿起石頭打一下水漂，增添出遊的樂趣，不過這種趣味活動也有職業級的神人存在，一位日本少年就超過先前美國人所保持的88次水漂，在今年丟出91次超神水漂，並已經申請金氏世界紀錄的認證。

這位大阪年輕人岡坂有矢，打水漂的技巧在日本是赫赫有名。在上個月釋出的影片中，可以看到岡坂在河邊擺出準備姿勢，接著以下肩式丟法打出水漂，只見石頭以極短間距的彈跳在水面上快速前進，遠遠一看還以為石頭正貼著水面飛行，最後靠著影片回放細數中總共有91下。

岡坂有矢於今年8月在高知縣仁淀川町舉行的國際賽事中，投出這令人驚豔的神級水漂，讓日本人稱讚他是貨真價實的世界冠軍。現在岡坂有矢的紀錄正在挑戰美國人於2013年投出的88次水漂，尚待金氏世界紀錄的官方確認。

相關影片請見：