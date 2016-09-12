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「捕蚊神器」放社區大樓 19天屠殺逾千隻蚊子

馬來西亞一個住宅區長期飽受蚊患所苦，當地一位國會議員買進1台「捕蚊神器」設置在該社區，不到20天時間就殺掉超過上千隻蚊子。（圖截自光華網）

2016-09-12  08:43

〔即時新聞／綜合報導〕近來茲卡病毒肆虐全球，各國紛紛展開滅蚊行動以預防災情。有外媒報導指出，馬來西亞檳城一個住宅區長期飽受蚊患所苦，但當地一位國會議員買進1台「捕蚊神器」設置在該社區，竟然不到20天時間就殺掉超過上千隻蚊子。

據《光華網》報導，為了解決該住宅區的蚊蟲孳生問題，馬來西亞一名國會議員從美國進口1台「捕蚊神器」（Mosquito Magnet）放在大樓內，它的運作原理是將煤氣轉換成二氧化碳，並把二氧化碳排出吸引蚊蟲飛近，機器再將蚊子吸入裝置內，蚊蟲被吸進去後不到1天就會被烘乾而死。

報導也提到，這台捕蚊神器從上月22日裝設截至本月9日，期間長達19天的時間，一共捕獲高過上千隻蚊子，成效相當驚人。該名議員表示，由於茲卡病毒嚴重威脅，未來將考慮在各大學校、住宅、商場及飯店等公共場所都設置捕蚊神器，以盼減少蚊蟲滋生。

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  • 這台捕蚊神器從上月22日裝設截至本月9日，期間長達19天的時間，一共捕獲高過上千隻蚊子，成效相當驚人。（圖截自光華網）

    這台捕蚊神器從上月22日裝設截至本月9日，期間長達19天的時間，一共捕獲高過上千隻蚊子，成效相當驚人。（圖截自光華網）

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