希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光

2016-09-12 06:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選倒數不到3個月,但卻傳出美國民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)罹患肺炎的消息。有外媒報導指出,昨天希拉蕊出席911恐攻15周年紀念活動時,突然身體不適,不僅身體搖晃且腳軟,必須由3個人扶著上車離開,希拉蕊的私人醫生也確認她罹患肺炎。

綜合外媒報導,希拉蕊昨日參加911恐攻15週年世貿中心遺址紀念活動,卻在儀式進行約90分鐘左右感到身體不適,在準備離開的過程中,旁觀民眾錄下的影像中顯示,希拉蕊行走需要助理攙扶,甚至在準備上車時幾乎要跌倒,所幸被安全人員扶住,影片引發外界對希拉蕊健康的憂慮。

希拉蕊的私人醫師發表聲明指出,希拉蕊上週五被診斷出罹患肺炎,目前正在服用抗生素,911紀念活動當天出現發燒及脫水現象,經過休息後已恢復良好。在離開儀式現場數小時後,希拉蕊走出女兒雀兒喜(Chelsea Clinton)在曼哈頓的寓所,她對外表示覺得自己狀況良好。

相關影片請見

#hillaryshealth BRAND NEW VIDEO ANGLE. THIS WAS NOT HEAT. SHE HAS BRAIN/CIRCULATION PROBLEMS pic.twitter.com/bw61rMa4DT