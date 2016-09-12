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希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光

昨天希拉蕊出席911恐攻15週年紀念活動時，突然身體不適，不僅身體搖晃且腳軟，必須由3個人扶著上車離開。（圖截自推特）

2016-09-12  06:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數不到3個月，但卻傳出美國民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）罹患肺炎的消息。有外媒報導指出，昨天希拉蕊出席911恐攻15周年紀念活動時，突然身體不適，不僅身體搖晃且腳軟，必須由3個人扶著上車離開，希拉蕊的私人醫生也確認她罹患肺炎。

綜合外媒報導，希拉蕊昨日參加911恐攻15週年世貿中心遺址紀念活動，卻在儀式進行約90分鐘左右感到身體不適，在準備離開的過程中，旁觀民眾錄下的影像中顯示，希拉蕊行走需要助理攙扶，甚至在準備上車時幾乎要跌倒，所幸被安全人員扶住，影片引發外界對希拉蕊健康的憂慮。

希拉蕊的私人醫師發表聲明指出，希拉蕊上週五被診斷出罹患肺炎，目前正在服用抗生素，911紀念活動當天出現發燒及脫水現象，經過休息後已恢復良好。在離開儀式現場數小時後，希拉蕊走出女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）在曼哈頓的寓所，她對外表示覺得自己狀況良好。

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  • 希拉蕊的私人醫師發表聲明指出，希拉蕊上週五被診斷出罹患肺炎，目前正在服用抗生素，911紀念活動當天出現發燒及脫水現象，經過休息後已恢復良好。（法新社）

    希拉蕊的私人醫師發表聲明指出，希拉蕊上週五被診斷出罹患肺炎，目前正在服用抗生素，911紀念活動當天出現發燒及脫水現象，經過休息後已恢復良好。（法新社）

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