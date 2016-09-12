| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
 首頁 > 國際

停火生效在即 敘利亞反抗組織拒接受

2016-09-12  05:44

〔中央社〕美國與俄羅斯斡旋的敘利亞停火協議，再過數小時即將生效，不過具有影響力的敘國強硬派反抗軍團體黎凡特自由人伊斯蘭運動（Ahrar al-Sham）今天拒絕這份協議。

黎凡特自由人伊斯蘭運動一名高層在YouTube發表聲明指出，這項協議只會「強化」敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政權，增加老百姓的苦難。

黎凡特自由人伊斯蘭運動與前蓋達組織（Al-Qaeda）分支敘利亞征戰陣線（Fateh al-Sham Front）密切合作。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：停火生效在即 敘利亞反抗組織拒接受


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.