希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
2016-09-12 04:44
〔中央社〕美國民主黨總統候選人希拉蕊提早離開911紀念活動，被民眾拍到需要旁人攙扶，步履蹣跚，幾乎要跌倒的影像，引起高度關注，為大選投下變數。
希拉蕊提早離開紐約911紀念活動時，被名為Zdenek Gazda的網友拍攝到上車前步履蹣跚，需要助理攙扶，幾乎要跌倒，被安全人員緊急扶一把的畫面，這段影像再度引起各界對希拉蕊健康狀況的憂慮。
希拉蕊於活動前1小時抵達現場，當時溫度約為攝氏27度上下，她約在美東時間上午9時30分離開，轉往女兒雀兒喜家中休息，停留約1小時30分後離開雀兒喜的住宅，出門時向媒體表示感覺好很多。希拉蕊陣營聲明指出，希拉蕊因天氣過熱感到不適。
網友Zdenek Gazda在希拉蕊離開現場後2小時，於推特（Twitter）公布希拉蕊上車前的影像。希拉蕊在一名助理攙扶左側下等待上車，走上車時舉步困難，幾乎要向前撲倒，另一名安全人員緊急扶住右肩，再將她扶上車。
這段影像引起美國媒體高度關切與網路瘋傳，Zdenek Gazda在推特要求任何人要取得這段影像的版權，得透過電郵和他聯繫。
希拉蕊今天僅有出席911紀念活動的安排，其他時間將留在紐約家中。不過她在90分鐘前後截然不同的身體狀況，讓人憂心她是否能夠繼續進行競選活動與擔任美國最高領導人。
有線電視新聞網醫藥特派員古普塔（Sanjay Gupta）依據影像分析指出，當時天氣不是非常熱，希拉蕊的狀況有各種可能，她可能受到服用藥物或之前提到的敏感狀況影響，但這需要更多資訊才能判斷。
希拉蕊曾於2012年底在家中跌倒送醫，後因右耳後方血栓入院治療，當時需要服用抗凝血劑治療。希拉蕊早前向媒體表示，她的健康狀況沒有問題。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 復興崗蓋公宅 地不再要一半
- 板模工種出特等獎 蜜香紅茶1斤賣12萬
- 酒後當街追砍警 精障男無罪
- 虎頭蜂攻擊 7登山客負傷逃
- 再見暴投 猿跌下王座
- 【愛讀書】 《翻譯教室》
- 本週汽柴油不調整
- 手槍射擊訓練 子彈碎片反彈擊中員警腹部
- 售不良軍備 美方賠我6千萬
- 中國戰備儲油量 高達4億桶
- 恐嚇我女、報復她兒 兩母都判拘
- 男醉倒馬路上 運將輾死醉漢判4月
- 流浪環島400公里被救回 黃狗阿福盼有新家
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 世界盃拔河賽 台灣女將連6金
- 羅東鎮農會百歲 推廣在地食材
- 明年總預算 國民黨嗆提3500刪減案
- 樸食真味─大馬尋味之旅
- 彭怡平個展《女人的房間》 巴黎女性空間展出
- 3.4萬人報考郵局 錄取率估5.45%
- 〈異同OPEN講〉同志也能恩愛 何苦拆散
- 維納斯的呢喃（9／12～9／18）
- 亞大女籃賽》83：60打趴中國 台灣全勝奪冠
- 〈國際現場〉特易購3主管疑做假帳 遭起訴
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 書劍集》油價、現金變動與決策想像
- 各地多雲到晴 山區留意午後雷陣雨
- 焦點透視》自證靠中國賞飯？
- 李承統習書法 抗睡眠呼吸中止症
- 10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
- 中颱莫蘭蒂最快今夜發海警 中秋前後影響最鉅
- 學童接送車合格標章 最快下月實施
- 悍婦肇逃 當庭罵人搞假車禍
- 海基會秋節聯誼 中國阻台商返台
- 中秋想回家 男爬出養護病房摔死
- 騎電動機車尋寶 繪製空污地圖
- 泰勒絲新歌開工 邪神剉咧等
- 黃子佼入圍金鐘 不敢小覷其他人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分