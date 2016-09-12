希拉蕊提早離開911紀念活動 稱狀況良好
2016-09-12 01:44
〔中央社〕美國民主黨總統候選人希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton ）今天因天氣太熱身體不適，提早離開911紀念活動現場後對記者說，她「覺得狀況良好」。
68歲的希拉蕊在離開女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）位於曼哈頓（Manhattan）的家時，對記者如此表示。希拉蕊離開紀念儀式現場後，被帶往雀兒喜的寓所。
希拉蕊的發言人梅瑞爾（Nick Merrill）指出，希拉蕊是在儀式進行約90分鐘後先行離去，「她已覺得好多了」。他未進一步說明她的身體情況。
911事件15周年紀念活動今天在世貿中心展開時，氣溫在攝氏26.6度（華氏80度）左右。
美聯社報導，一名匿名的資深執法官員透露，希拉蕊離開紀念廣場後，被旁人察覺有「昏厥」現象。這名官員未獲授權公開資訊，因此不願身分曝光。
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