日本民進黨黨魁選舉 蓮舫領先優勢明顯
〔中央社〕共同社對擁有日本民進黨黨魁選舉投票資格的147名國會議員和118名國政選舉提名候選人實施調查，截至10日，二者都有近半數支持代理黨魁蓮舫，她的領先優勢十分明顯。
調查發現，目前有73名國會議員和50名提名候選人支持蓮舫。而選戰初期對都道府縣支部聯合會幹部的調查也顯示，蓮舫支持者佔據優勢。
共同社表示，15日的投票或許不會發展成為對得分居首的兩名候選人進行最後投票，而是很可能在首輪投票中就得出結果。
36名國會議員和20名提名候選人表態支持前外相前原誠司。23名國會議員和7名提名候選人有意支持國會對策副委員長玉木雄一郎。
國會議員和提名候選人中，2成表示「還未決定」或沒有透露意向。前原和玉木兩陣營都在謀求最後階段努力追趕，選情仍有可能發生變化。
支持蓮舫的主要是黨魁岡田克也、代理黨魁長妻昭、選舉對策委員長玄葉光一郎、國會對策委員長安住淳等現行黨內高層，屬於非主流派的前環境相細野豪志也表示支持。有資深議員說：「蓮舫是女性候選人，宣傳能力也很高，黨內對她抱有很大期待。」
前原得到了政務調查會長山尾志櫻裡、前總務相原口一博、非主流派的前防衛副大臣長島昭久和中間派的前國土交通相大(上白下田)章宏等人支持。雖然顯然還得到了一批與前民主黨黨魁、現在的生活黨聯合黨魁小澤一郎親近的議員支持，但似乎無力進一步擴大支持層。
支持玉木的有前首相菅直人、前國家戰略擔當相荒井聰和年輕議員，但如何取得推薦人以外人群的助力成為課題。
民進黨黨首選舉爭奪的總積分為849。國會議員每人2分，共有294分；提名候選人每人1分，共有118分。地方議會議員（約1600人）共有206分，黨員和支持者（約23.5萬人）共有231分。
如果第一輪投票中沒有候選人得到過半數的積分，國會議員和提名候選人將進行最後投票。共同社日前對民進黨47個都道府縣支部聯合會的幹部實施詢問後發現，21個都縣的支部聯合會幹部表示支持蓮舫，6府縣表態支持前原，5縣支持玉木。
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