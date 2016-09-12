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中國央行行長助理涉貪遭處分 中網友：冰山一角

2016-09-12  00:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國央行行長助理楊子強因和家人入住由公家支付的培訓中心，涉嫌不當使用公款，遭到中共黨內警告處分。許多中國網友表示，不相信會因為一次的挪用公款就被罰，這應該只是「冰山一角」。

根據《中央社》報導，身兼中國人民銀行（中國央行）黨委和行長助理的楊子強，涉嫌在5月底到6月初帶家人入住青島市中心支行培訓中心，相關費用共1萬4473元人民幣（約6萬9470新台幣），因此遭到中共黨內警告處分。

不過許多中國網友表示，不相信會因為一次的挪用公款就被罰，應該是「冰山一角」；也有人認為，村官貪更多卻沒人管。

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  • 中國央行行長助理涉貪，遭黨中央處分。圖為人民幣示意圖。（法新社）

    中國央行行長助理涉貪，遭黨中央處分。圖為人民幣示意圖。（法新社）

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