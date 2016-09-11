911恐攻15周年 歐巴馬白宮默哀

歐巴馬夫婦在白宮前為911默哀。（美聯社）

2016-09-11 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今日是美國911恐怖攻擊15週年，除了當時受到攻擊的紐約世貿中心遺址將舉行悼念儀式，美國總統歐巴馬（Barack Obama）也在第一起攻擊發生的當地時間8點46分於白宮默哀。

綜合外電報導，包括共和黨總統參選人川普（Donald Trump）以及民主黨總統參選人希拉蕊（Hillary Clinton）都將出席這場悼念儀式，歐巴馬則在先前的談話中表示，紀念儀式的意義在於「記住美國的核心價值」。

歐巴馬稍後會在五角大廈發表演說，不過2位總統候選人則不會對911事件發表談話。