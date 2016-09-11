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君王變司機！ 英女王開車「趴趴走」還載凱特

英國女王伊莉莎白二世日前被媒體捕捉到親自駕車載凱特王妃的畫面。（圖擷取自《每日郵報》）

2016-09-11  23:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）儘管高齡90歲，仍喜歡開車「趴趴走」，日前更被媒體捕捉到親自駕車載凱特王妃（Kate Middleton）的畫面，引發網友熱議。

根據《每日郵報》報導，英國女王伊莉莎白二世、威廉王子（Prince William）及凱特王妃一同至位於蘇格蘭的巴爾莫勒爾莊園（Balmoral estate）渡假，期間女王再次證明自己身體相當硬朗，親自駕車載凱特前往莊園內的野餐地點，和威廉王子會合，貼身隨扈則被「貶」到後座，而這難得的畫面剛好被媒體捕捉到。

報導指出，照片中的英國女王伊莉莎白二世罕見換上一件墨綠色的休閒裝，坐在副駕駛座的凱特王妃面帶微笑，似乎和英國女王有說有笑，相處融洽。

網友見狀後表示，「希望女王多年後還能很健康」、「90歲好厲害」、「女王萬歲」等，不過有網友表示，「女王打算害死王妃？」、「凱特應該很害怕吧」。

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