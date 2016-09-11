馬其頓首都芮氏規模5.3強震 目前無災情傳出

2016-09-11 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國地質調查所（USGS）指出，馬其頓首都史高比耶（Skopje）今日在格林威治時間13點10分（台灣時間20點10分）發生芮氏規模5.3地震，震央位於史高比耶東北方2公里，深度僅10公里，目前尚未傳出災情。

根據《路透》報導，當地媒體和警方目前尚未發佈任何傷亡消息，不過當地民眾表示，地震發生時，很多人都跑到街上，部分窗戶遭震碎，建築物出現裂縫。

報導指出，史高比耶曾在1963年發生過歐洲有史以來最嚴重的地震，當時造成逾1000人死亡。