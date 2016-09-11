| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
 首頁 > 國際

馬其頓首都芮氏規模5.3強震 目前無災情傳出

2016-09-11  23:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國地質調查所（USGS）指出，馬其頓首都史高比耶（Skopje）今日在格林威治時間13點10分（台灣時間20點10分）發生芮氏規模5.3地震，震央位於史高比耶東北方2公里，深度僅10公里，目前尚未傳出災情。

根據《路透》報導，當地媒體和警方目前尚未發佈任何傷亡消息，不過當地民眾表示，地震發生時，很多人都跑到街上，部分窗戶遭震碎，建築物出現裂縫。

報導指出，史高比耶曾在1963年發生過歐洲有史以來最嚴重的地震，當時造成逾1000人死亡。

廣告
  • 美國地質調查所指出，馬其頓首都史高比耶今日在格林威治時間13點10分（台灣時間20點10分）發生芮氏規模5.3地震。（圖擷取自美國地質調查所網站）

    美國地質調查所指出，馬其頓首都史高比耶今日在格林威治時間13點10分（台灣時間20點10分）發生芮氏規模5.3地震。（圖擷取自美國地質調查所網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地震 美國地質調查所 馬其頓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：馬其頓首都芮氏規模5.3強震 目前無災情傳出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.