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洩密給維基的美國士兵 絕食要求變性

2016-09-11  23:14

〔即時新聞／綜合報導〕因洩漏大量機密給「維基解密」（WikiLeaks）而入獄服刑的美國陸軍士兵雀兒喜曼寧（Chelsea Manning），不滿軍方拒不治療其「性別焦慮症」，繼7月企圖自殺未遂後，當地時間9日中午12時展開絕食行動，並揚言未施行變性手術前，會持續絕食直到死亡。

綜合外媒報導，美國國防部今年6月表示，將開始允許公開身分的變性人服役，同時支付必要的相關醫療費用，而雀兒喜曼寧日前發布聲明指出，美國政府拒絕為其提供適當的性別治療；雀兒喜曼寧今年7月已經為此自殺未遂，當地時間9日中午12時雀兒喜曼寧又為此展開絕食行動，並揚言未施行變性手術前，會持續絕食直到死亡。

關押雀兒喜曼寧的堪薩斯州李文渥斯堡男子軍事監獄，對於絕食事件拒絕發表評論；美國陸軍則指出，雀兒喜曼寧若有企圖自殺等不當行為，原先的35年判刑可能遭到加重刑期或無限期單獨監禁。雀兒喜曼寧已於2015年開始接受荷爾蒙治療，服刑期間並多次表達對於獄中待遇的強烈不滿；雀兒喜曼寧涉入的洩密案，目前仍針對判處的刑期上訴中。

雀兒喜曼寧出生時為男性，其服役時曾於伊拉克擔任情報分析，並被發現提供超過70萬件檔案、影音、外交電報和戰場報告給維基解密；2013年雀兒喜曼寧因洩密案被定罪並判刑35年，這起案件也是至今美國歷史上最大的國家機密外洩事件。

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  • 美軍雀兒喜曼寧不滿軍方拒不治療其「性別焦慮症」，繼7月企圖自殺未遂後，當地時間9日中午12時展開絕食行動。（法新社）

    美軍雀兒喜曼寧不滿軍方拒不治療其「性別焦慮症」，繼7月企圖自殺未遂後，當地時間9日中午12時展開絕食行動。（法新社）

  • 美軍雀兒喜曼寧已於2015年開始接受荷爾蒙治療，服刑期間並多次表達對於獄中待遇的強烈不滿。（美聯社）

    美軍雀兒喜曼寧已於2015年開始接受荷爾蒙治療，服刑期間並多次表達對於獄中待遇的強烈不滿。（美聯社）

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標題：洩密給維基的美國士兵 絕食要求變性


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