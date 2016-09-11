NASA公布火星照 地形樣貌令人驚艷
2016-09-11 21:09
火星的「莫瑞地形」讓人彷彿身處在美國西南部的沙漠中。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車好奇號（Curiosity）日前傳回令人驚艷的火星地形照，照片中的地形就像地球的高原、丘陵，科學家表示，好奇號像是完成了一趟美國沙漠之旅。
根據《每日郵報》報導，NASA日前公布一批好奇號近距離拍攝火星「莫瑞地形」（Murray Buttes）的照片，棕色和赤褐色的高原、山峰、山丘、層狀岩石結構令人驚艷，彷彿在美國沙漠中。好奇號計畫的科學家瓦沙瓦達（Ashwin Vasavada）表示，好奇號的研究團隊和好奇號完成「火星的美國西南部沙漠」之旅後，感到相當雀躍。
瓦沙瓦達表示，「研究這些山丘，使我們能夠了解古老沙丘如何形成、埋藏、受地下水影響，及被挖掘後是如何受蝕，且形成我們現在看到的景觀」。
報導指出，好奇號於2012年飛抵火星，開始在火星表面執行探測任務，主要任務是測量分析火星的泥土樣本，以搜索水源和生命的跡象。
NASA日前公布一批好奇號近距離拍攝火星「莫瑞地形」的照片，棕色和赤褐色的層狀岩石結構令人驚艷。（歐新社）
好奇號日前在火星「莫瑞地形」附近探查地形，捕捉到層狀岩石結構的畫面。（歐新社）
好奇號日前在火星「莫瑞地形」附近探查地形，拍到像極地球高山的照片。（歐新社）
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