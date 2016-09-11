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中資收購5個月後 港《南華早報》中文網關閉

《南華早報》9日中文版網站突然關閉。（資料照，路透）

2016-09-11  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港英文媒體《南華早報》今年4月正式被中國電子商務巨擘阿里巴巴集團收購，被質疑立場恐轉向親中，9日中文版網站突然關閉，外界質疑可能其涉及敏感話題而遭到封殺。

綜合媒體報導，《南早》中文網9日起無法登入，網站告示指出，「因資源整合的需要，《南早》及《南早》中文網站已停止運作。我們感謝大家過去的支持。」目前進入中文網站會導入英文版網站。

香港資深媒體人認為，中文網關閉與南早集團的財務無關，應是政治因素。有分析認為，不排除《南早》因涉敏感話題遭到封殺的可能性，或是中國當局整頓香港中資媒體。

《南早》曾報導香港銅鑼灣書店事件，今年3月，該報前總編輯還曾撰寫數篇質疑中共高層的文章，因而使外界質疑可能因涉及敏感話題遭到封殺。

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