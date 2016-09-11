黨魁選舉前夕 近半日本民進黨國會議員支持蓮舫
2016-09-11 19:50
〔即時新聞／綜合報導〕日本最大在野黨民進黨的黨魁選舉，呈現3人角逐的局面，台裔參議員蓮舫選情看好。日本《共同社》針對擁有投票資格的國會議員及國政選舉提名候選人進行調查，發現近半數國會議員表態支持蓮舫。
《共同社》針對民進黨147位國會議員及118位國政選舉提名候選人進行調查，截至昨日為止，73位國會議員及50位提名候選人表示支持蓮舫；36位國會議員和20位提名候選人表示支持前外相前原誠司；23位國會議員和7位提名候選人表態支持國會對策副委員長玉木雄一郎。另有2成未明確表態。
《共同社》日前也針對47個都道府縣地方黨部進行調查，其中有21個黨部表態支持蓮舫；6個表態支持前原誠司；5個支持玉木雄一郎，不過最終結果要等到15日才會明朗。
報導指出，民進黨黨魁選舉採積分制，總積分為849分，其中23.5萬黨員和支持者佔231分、地方議員206分、全國性選舉提名候選人118分、國會議員294分，第一輪投票若3人均未過半數，則將以積分最高前2名進行第二輪投票。《共同社》認為此次選舉應該不會進行到第二輪。
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