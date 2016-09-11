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歐巴馬夫妻恩愛照上雜誌封面 閃瞎美網民

歐巴馬與夫人蜜雪兒（Michelle Obama）的一組恩愛照登上時尚雜誌《Essence》的封面，兩人瘋狂放閃的樣子讓美國網友看了都好羨慕。（圖擷自BBC）

2016-09-11  19:45

〔即時新聞／綜合報導〕儘管即將卸任，但美國總統歐巴馬（Barack Obama）的一言一行仍然受到矚目，日前歐巴馬與夫人蜜雪兒（Michelle Obama）的一組恩愛照登上時尚雜誌《Essence》的封面，兩人瘋狂放閃的樣子讓美國網友看了都好羨慕。

根據《BBC》報導，#BlackLove成為推特上的熱搜，不少網友看了這組照片都紛紛為蜜雪兒的身材與膚質感到訝異，十分好奇這位美國第一夫人是怎麼保養的，也為兩人都已年過半百且結褵24年，仍然看似初戀的甜蜜模樣讚嘆。

歐巴馬在雜誌中被問到「在白宮生活中最珍愛的記憶」時，他更表示：「帶著我的女孩，與一條狗，在草坪中散步，就是我最珍愛的回憶」，不過話沒說完歐巴馬不改幽默風格，表示「然後我要試著把狗拉動，因為一直在原地滿熱的。」

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  • 不少網友看了這組照片都紛紛為蜜雪兒的身材與膚質感到訝異，十分好奇這位美國第一夫人是怎麼保養的。（圖擷自BBC）

    不少網友看了這組照片都紛紛為蜜雪兒的身材與膚質感到訝異，十分好奇這位美國第一夫人是怎麼保養的。（圖擷自BBC）

  • 兩人都已年過半百且結褵24年，仍然看似初戀的甜蜜模樣令人讚嘆。（圖擷自BBC）

    兩人都已年過半百且結褵24年，仍然看似初戀的甜蜜模樣令人讚嘆。（圖擷自BBC）

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