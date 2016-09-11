被針扎到太惶恐 她怒告賣場獲賠逾1.45億
2016-09-11 19:03
〔即時新聞／綜合報導〕居住於美國的母親卡拉（Carla Denise Garrison），前年5月到平價賣場Target購物時，在停車場不慎被針頭扎到，讓卡拉感到非常惶恐，嚴重影響到日常生活，憤而提告該賣場；美國法院日前宣布判決結果，賣場要為此事賠償卡拉美金460萬元（新台幣約1.45億元），全案仍可上訴。
綜合外媒報導，卡拉於2014年5月駕車帶女兒前往南卡羅萊納州安德森郡的Target購物，卡拉的女兒在賣場的停車場地上撿到一支來源不明的皮下注射針頭，卡拉發現後揮手要把針頭拍掉，卻不慎被扎到；為了確認自己是否因此感染到愛滋、肝炎等疾病，卡拉被迫就醫觀察一段時間，卡拉的丈夫並因此向公司請假。
卡拉最後的檢驗結果其實並沒有感染愛滋和肝炎，但為了彌補醫療費用、精神損失與工作上的損失，請律師向Target索賠美金1.2萬元（新台幣約37.9萬元），但當時Target只願意賠償美金750元（新台幣約2.37萬元），雙方協商破局後，卡拉憤而向法院提告。
美國法院週四（8日）宣布判決結果，Target要為此事賠償卡拉美金460萬元（新台幣約1.45億元）；Target的發言人艾瑞卡（Erika Winkels）表示，目前尚未正式收到相關的判決通知，未來不排除繼續上訴。
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