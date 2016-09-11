| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
亞大女籃》台灣痛宰中國隊 全勝之姿奪冠
 首頁 > 國際

被針扎到太惶恐 她怒告賣場獲賠逾1.45億

2016-09-11  19:03

〔即時新聞／綜合報導〕居住於美國的母親卡拉（Carla Denise Garrison），前年5月到平價賣場Target購物時，在停車場不慎被針頭扎到，讓卡拉感到非常惶恐，嚴重影響到日常生活，憤而提告該賣場；美國法院日前宣布判決結果，賣場要為此事賠償卡拉美金460萬元（新台幣約1.45億元），全案仍可上訴。

綜合外媒報導，卡拉於2014年5月駕車帶女兒前往南卡羅萊納州安德森郡的Target購物，卡拉的女兒在賣場的停車場地上撿到一支來源不明的皮下注射針頭，卡拉發現後揮手要把針頭拍掉，卻不慎被扎到；為了確認自己是否因此感染到愛滋、肝炎等疾病，卡拉被迫就醫觀察一段時間，卡拉的丈夫並因此向公司請假。

卡拉最後的檢驗結果其實並沒有感染愛滋和肝炎，但為了彌補醫療費用、精神損失與工作上的損失，請律師向Target索賠美金1.2萬元（新台幣約37.9萬元），但當時Target只願意賠償美金750元（新台幣約2.37萬元），雙方協商破局後，卡拉憤而向法院提告。

美國法院週四（8日）宣布判決結果，Target要為此事賠償卡拉美金460萬元（新台幣約1.45億元）；Target的發言人艾瑞卡（Erika Winkels）表示，目前尚未正式收到相關的判決通知，未來不排除繼續上訴。

廣告
  • 美國的卡拉在平價賣場Target的停車場不慎被針頭扎到，並為此提告賣場；法院日前宣布判決結果，賣場要為此事賠償相當於新台幣約1.45億元，全案仍可上訴。（圖擷取自Target官網）

    美國的卡拉在平價賣場Target的停車場不慎被針頭扎到，並為此提告賣場；法院日前宣布判決結果，賣場要為此事賠償相當於新台幣約1.45億元，全案仍可上訴。（圖擷取自Target官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 消費糾紛 索賠 美國 賣場 針頭
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：被針扎到太惶恐 她怒告賣場獲賠逾1.45億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.