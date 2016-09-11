| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林哲凌補選獲勝 口湖鄉首位綠營鄉長誕生
 首頁 > 國際

男性小心！ 手機放褲子口袋可能會「殺精」

2016-09-11  17:06

〔即時新聞／綜合報導〕智慧型手機已是現代人無法缺少的電子產品，但男性最好不要把手機長時間放在褲子口袋裡，因為這可能會影響你的精蟲品質！

據《每日郵報》報導，澳洲紐卡索大學（The University of Newcastle）的研究團隊，針對27項研究文獻展開比對，發現21項的研究顯示出手機電磁波與精子數量減少的連結關係，專家認為已經有足夠的證據可以說明，男性不應該把手機放到口袋中。

過去的研究曾指出，當手機長時間放在靠近男性生殖器的地方，那麼精子的數量就會逐步降低，而剩下來的精子也可能會遭遇DNA損壞的風險。但是這種現象在科學界曾引起激烈的爭論，因為科學家至今仍不清楚電磁波如何傷害身體。

而在經過紐卡索大學研究團隊的重新比對後，發現儘管不能證明中間的過程，但精液暴露在手機的環境下，的確有8%的精子活力顯著下降；9%的精子生存力大幅衰退。

廣告
  • 男性最好不要把手機長時間放在褲子口袋裡，因為這可能會影響精蟲品質。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者黃耀徵攝）

    男性最好不要把手機長時間放在褲子口袋裡，因為這可能會影響精蟲品質。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 手機 智慧型手機 精子 精蟲
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：男性小心！ 手機放褲子口袋可能會「殺精」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.