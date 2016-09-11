男性小心！ 手機放褲子口袋可能會「殺精」

2016-09-11 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕智慧型手機已是現代人無法缺少的電子產品，但男性最好不要把手機長時間放在褲子口袋裡，因為這可能會影響你的精蟲品質！

據《每日郵報》報導，澳洲紐卡索大學（The University of Newcastle）的研究團隊，針對27項研究文獻展開比對，發現21項的研究顯示出手機電磁波與精子數量減少的連結關係，專家認為已經有足夠的證據可以說明，男性不應該把手機放到口袋中。

過去的研究曾指出，當手機長時間放在靠近男性生殖器的地方，那麼精子的數量就會逐步降低，而剩下來的精子也可能會遭遇DNA損壞的風險。但是這種現象在科學界曾引起激烈的爭論，因為科學家至今仍不清楚電磁波如何傷害身體。

而在經過紐卡索大學研究團隊的重新比對後，發現儘管不能證明中間的過程，但精液暴露在手機的環境下，的確有8%的精子活力顯著下降；9%的精子生存力大幅衰退。