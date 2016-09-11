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病床上與好友結婚 美5歲女童完成生前遺願

美國5歲女童梅西（Mary Massey）罹患了罕見疾病，醫生宣告她時日所剩不多，於是她在病床上完成了生前遺願，那就是與她的最好朋友戴米（Damien）「結婚」，過程感人落淚。（圖擷自臉書）

2016-09-11  16:25

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《每日郵報》報導，美國5歲女童梅西（Mary Massey）罹患了罕見疾病，醫生宣告她時日所剩不多，於是她在病床上完成了生前遺願，那就是與她的最好朋友戴米（Damien）「結婚」，過程感人落淚。

梅西於上週四晚間完成了「終生大事」，當時她躺臥在病床上，臉上戴著氧氣罩，穿著新娘婚紗，而她的「新郎」戴米就躺在身旁。

梅西與戴米的手輕輕握在一起，手指上戴著他們的結婚戒指，分別是迪士尼卡通「米奇」和「米妮」的樣式，非常羅曼蒂克。

據悉，梅西患有罕見疾病囊腫性纖維（cystic fibrosis），以及飽受慢性肺炎所苦，醫師最近宣告她的病情惡化，所以家人決定幫她完成最後遺願。

就在婚禮結束6小時之後，梅西躺在母親的手臂上過世。據稱，她人生的最後一刻充滿喜悅，沒有一絲疼痛。梅西的母親帕克（Kayla Parker）說，女兒雖然已不在人間，但她留給家人的回憶，將會永遠長存。

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  • 梅西與戴米的手輕輕握在一起，手指上戴著他們的結婚戒指，分別是迪士尼卡通「米奇」和「米妮」的樣式，非常羅曼蒂克。（圖擷自臉書）

    梅西與戴米的手輕輕握在一起，手指上戴著他們的結婚戒指，分別是迪士尼卡通「米奇」和「米妮」的樣式，非常羅曼蒂克。（圖擷自臉書）

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