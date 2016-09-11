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美韓10月黃海軍演 核動力航母「雷根號」參訓

美國將派出雷根號航母，與南韓在黃海舉行聯合軍演。（美聯社）

2016-09-11  17:04

〔即時新聞／綜合報導〕北韓宣稱於9日進行了第5次核試爆，周邊國家紛紛表達強烈譴責。南韓軍方今天（11日）宣布，美、韓兩國將於1個月後舉行海上聯合軍演，美軍屆時將出動核動力航空母艦「雷根號」參與演習。

根據《韓聯社》報導，南韓軍方今天宣布，美、韓兩軍預計在10月10-15日，於黃海及濟州島以南海域舉行聯合軍演，集中演練在非常時刻精確打擊包括北韓指揮中心在內的核心設施，對不斷挑釁的北韓釋放強烈的警告信號。

將參與演習的「雷根號」隸屬第七艦隊，平時駐紮於日本橫須賀港，排水量10.2萬噸，甲板可容納80多架飛機，艦載機包括F/A-18「大黃蜂」戰鬥機、EA-6B「徘徊者」電子戰飛機、E-2C「鷹眼」預警機等。

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