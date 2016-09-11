為準備「抹除平壤」南韓軍方大量生產導彈

2016-09-11 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部部長洪容杓日前指出，北韓持續進行核子試驗準備工作，從相關動向來看，短時間內有可能再度實施核試，南韓軍方因應北韓核子試驗考量，建立「大規模懲罰報復作戰理念」，若發現北韓有動用核武跡象，將使用導彈將平壤部分地區「從地圖上抹除」，南韓軍方也為此大幅增加導彈數量。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓國防部日前向國會報告「大規模懲罰報復作戰」，目標在於抹除平壤部分區域，平壤已被軍方分割為數塊區域，若發現北韓有動用核武跡象等危急時刻，南韓軍方將使用大量導彈及高爆彈將北韓最高指揮部藏身處夷為平地。

據了解，南韓軍方針對報復作戰可動用的武器包括射程300公里的玄武-2A地對地導彈、射程500公里的玄武2B導彈、射程1000公里的玄武-3巡航導彈等，南韓軍方將大幅增加玄武系列導彈數量，投入實戰部署。南韓軍方消息人士指出，這是南韓軍方首次闡明可利用導彈對北韓實施懲戒報復，這也是在無核武範圍內所能建立的最佳作戰理念，另外，南韓也在訓練特種部隊，可直接對北韓國家機關以及金正恩實施「斬首行動」。