嗆川普有一半支持者是可悲的人 希拉蕊出面道歉

美國民主黨總統候選人希拉蕊日前在演講中，嗆對手川普有一半的支持者是「一籃子可悲的人 」，她事後坦言自己必須道歉。（美聯社）

2016-09-11 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊日前在演講中，嗆對手川普有一半的支持者是「一籃子可悲的人 」（the basket of deplorables）。她事後發表聲明，坦言自己必須道歉，因為有很多川普的支持者都是勤奮的美國人。

據《CNN》報導，希拉蕊當時所謂的「川普的一半支持者」，指的是「種族主義者、性別歧視者、排外和排穆斯林人士」，但她隨後對自己的說法感到抱歉。希拉蕊說，她不應該使用「一半」（half）這個詞，這種概括的方式完全是錯誤的。

不過，希拉蕊在道歉中仍然暗批川普，她認為川普是靠著偏見和恐慌的心理，打造出自己的競選陣營，並且持續灌輸仇恨的觀念給全美國的民眾