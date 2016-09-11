黑人持瑞士刀切雞翅吃 竟遭白人警員擊斃

被白人員警擊斃的弗雷澤。（圖擷自twitter）

2016-09-11 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國又見黑人遭白人警槍殺！美國佛羅里達州一個黑人家庭發生爭吵，警員獲報後到場，發現一名男子正在以瑞士刀切雞翅來吃，警方要求他趴在地上，黑人不從，就被警方擊斃，再次激起種族之間的矛盾。

綜合外媒報導，上週五晚，52歲的弗雷澤（Gregory Frazier）酒後與家人發生爭吵，怒摔家具，其中一名家人打電話報警。2名白人警員獲報後到場，發現弗雷澤在家中後院持瑞士刀切雞翅吃，警方要求趴在地上，他不配合表示︰「別管我」，隨後警員向他開槍，附近的鄰居表示，聽到6聲槍響，中槍的弗雷澤送醫後不治身亡。

這件事引發當地黑人團體的憤怒，認為事件涉及種族偏見，因為弗雷澤是黑人，警員是白人，要求警方把開槍的白人給交出來；報警的家人十分後悔說：「弗雷澤是喝醉沒錯，但他只是翻摔家具而已，並沒有要傷害我們」，如果事情會演變成這樣，絕對不會撥打電話」。

當地警方表示，目前正在調查該事件的經過，肇事員警目前暫時停職休假。