婚後首公開露面 福原愛幸福甜笑萬人圍觀
2016-09-11 14:28
福原愛昨受邀擔任東京警視廳新宿警署「一日署長」，是登記結婚後首次公開露面，她也展現幸福甜笑。（圖擷取自共同社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本桌球選手福原愛與台灣桌球選手江宏傑在本月初於日本東京登記結婚，引發各界討論。而福原愛昨日（10日）受邀擔任東京警視廳新宿警署「一日署長」，搭乘敞篷警車在JR新宿站附近「巡視」，沿路聚集超過1萬5000名觀眾，顯現出她的超高人氣。
綜合日媒報導，福原愛面對沿途圍觀者的歡呼，一邊展示著奧運銅牌，一邊則是用她的可愛笑容向大家揮手致意，由於福原愛登記結婚一事在日本已被大篇幅報導，許多民眾都直喊：「小愛新婚快樂！」「要幸福喔！」等祝福話語，另外也有民眾為他加油打氣，希望她在東京奧運能夠再接再厲，拚出好成績。
隨後福原愛則是出席位於東京都政府大樓會場所舉辦的交通安全宣傳活動，並朗讀交通安全宣言，她也在致詞時強調，這次東京奧運絕對會奪牌。
福原愛昨擔任新宿警署「一日署長」，搭乘敞篷警車在JR新宿站附近「巡視」。（圖擷取自日本電視台）
沿路聚集超過1萬5000名觀眾，顯現出她的超高人氣。（圖擷取自日本電視台）
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