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女童吃炸雞成癮 「發育提前」換牙、長胸部

2016-09-11  13:56

〔即時新聞／綜合報導〕炸雞吃多了，竟讓女童提早發育！

根據媒體報導，中國湖北武漢一名8歲女童因常吃炸雞，沒想到乳齒全部脫落，胸部更提早發育；女童的母親表示，女兒從小偏食，平時只愛吃肉，更愛吃炸雞，剛滿8歲的女兒不但換了牙齒，胸部更明顯突起，前往醫院檢查後，發現是發育過早導致。

醫生則提醒，炸雞類食品含有一些激素成分，會讓孩童的生長發育提前，因此不建議孩童吃炸雞、含雌激素的食品等。

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  • 炸雞吃多了，竟讓女童提早發育！示意圖，圖與新聞無關。（資料照，記者陳晉生攝）

    炸雞吃多了，竟讓女童提早發育！示意圖，圖與新聞無關。（資料照，記者陳晉生攝）

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