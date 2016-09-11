女童吃炸雞成癮 「發育提前」換牙、長胸部
2016-09-11 13:56
〔即時新聞／綜合報導〕炸雞吃多了，竟讓女童提早發育！
根據媒體報導，中國湖北武漢一名8歲女童因常吃炸雞，沒想到乳齒全部脫落，胸部更提早發育；女童的母親表示，女兒從小偏食，平時只愛吃肉，更愛吃炸雞，剛滿8歲的女兒不但換了牙齒，胸部更明顯突起，前往醫院檢查後，發現是發育過早導致。
醫生則提醒，炸雞類食品含有一些激素成分，會讓孩童的生長發育提前，因此不建議孩童吃炸雞、含雌激素的食品等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 拆市場侵害人權？陳菊嘆：評語快讓我不認識自己
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/10賽果）
- 反新南向？南僑陳飛龍解釋…
- 台灣綜藝教父辭世 合作胡瓜最久卻鬧翻
- 美網》受「玉羅剎」葛拉芙激勵 新球后柯珀感謝偶像祝福
- 美網／喬帥負能量爆炸 撕衣怒進決賽
- 自由廣場》台灣電影又被韓國電了
- 蔡：兩岸應放下包袱 展開良性對話
- 因購憨兒月餅被稱讚 陽岱鋼的回應讓網友直呼感動
- 性侵看護登國際媒體 惡雇主落魄逃亡睡公園
- 品牌修護露涉廣告不實？ 台美商品療效大不同
- 自由廣場》宮女二進宮
- 清水眷村園區 擬結合港藝中心發展
- 恰恰主揪送鋒禮 「我要逼他用」
- 吳思賢收「金」 嗨慶入圍
- 感覺紀事簿 最美好的一天
- 48萬人圍觀美女吃麵 原來是吃法太特殊...
- 【愛讀書】 《今日的佳餚》
- 家在液化區？市府：老屋健檢+鼓勵都更
- 胡志強才說「陰天難測」 天津市長黃興國即遭查辦
- 態度放軟！柯文哲不再要求國防大學釋半數校地
- 中油、台塑宣布 本週汽柴油售價不變
- 芳香日日 轉念
- 中秋能不能烤肉 得看颱風有無攪局／日月潭、墾丁、阿里山 先說不行
- 說好的新娘抱...郭婞淳還是羞
- 機電維護 過港隧道部分封閉
- 米亞星世界 2016.9/11～9/17
- 【雨創瓜田‧爛瓜等存證】瓜農復耕急 立委促農委會速公告
- 鄭成功精神錯亂？柯文哲：反映台灣歷史多元衝突
- 自由廣場》體育署長幾品官？
- MLB》超狂！對手故意四壞球 洋基菜鳥照樣敲出去（影音）
- 肺炎導致腎衰竭辭世 黃義雄來不及交代後事
- 「還珠」3姝再續前緣 趙薇將拍3D電影版
- 柯P家也是高潛勢區
- 玩具銀行玩聚窩開張 開放共玩
- 拖板車「脫板」 迴轉竟脫鉤阻路1.5小時
- 港星競拍名牌包寵妻 懊惱心如刀割
- S.H.E15歳生日好拉風！敞蓬車出場上台爆哭
- 周冬雨公開徵婚 余文樂慘被打槍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女童吃炸雞成癮 「發育提前」換牙、長胸部
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分