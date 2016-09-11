女童吃炸雞成癮 「發育提前」換牙、長胸部

2016-09-11 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕炸雞吃多了，竟讓女童提早發育！

根據媒體報導，中國湖北武漢一名8歲女童因常吃炸雞，沒想到乳齒全部脫落，胸部更提早發育；女童的母親表示，女兒從小偏食，平時只愛吃肉，更愛吃炸雞，剛滿8歲的女兒不但換了牙齒，胸部更明顯突起，前往醫院檢查後，發現是發育過早導致。

醫生則提醒，炸雞類食品含有一些激素成分，會讓孩童的生長發育提前，因此不建議孩童吃炸雞、含雌激素的食品等。