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萌翻了！小獵豹太害羞 狗狗讓牠敞開心胸

小獵豹安麥特（Emmett）個性害羞，因此哥倫比亞動物園決定讓小狗狗卡倫（Cullen）當牠的夥伴。（圖擷自「Columbus Zoo and Aquarium」臉書）

2016-09-11  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州哥倫比亞動物園（Columbus Zoo and Aquarium）的小獵豹安麥特（Emmett）個性害羞，對於外界的一切都有點怯懦，因此動物園決定讓小狗狗卡倫（Cullen）當牠的夥伴，讓獵豹變得活潑一點。

綜合外媒報導，安麥特目前10週大，牠在出生後就一直與肺炎戰鬥，並由人類餵養長大。動物園注意到安麥特在互動上有些內向羞澀，便找來7週大的幼犬卡倫來和牠作伴。

這兩隻毛茸茸的小動物在相見後立刻黏在一起，成為萌死人不償命的可愛朋友。動物園認為卡倫可以讓小獵豹敞開心胸，幫助牠建立自信心與從容應對外在環境。

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