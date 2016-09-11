令人心痛！ 小象被電線纏住 母象想幫忙卻雙雙電死

小象不慎被電線纏繞，母象趕來救援卻不幸雙雙電死，讓當地人無比哀傷。（歐新社）

2016-09-11 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕在印度西孟加拉邦西里古里（Siliguli）的一處茶園附近，一位婦女靠在倒地的小象身上傷心痛哭，原來牠已經永遠無法睜開眼睛了。這隻小象途經當地時不慎被電線纏繞，母象趕來救援卻不幸雙雙電死，讓當地人無比哀傷。

據《每日郵報》報導，大象在印度被視為神聖的動物，茶園的居民在得知發生意外後，連忙趕來為母象與小象致哀。現場總共聚集了數百人，他們將花瓣灑在大象母子倒地身軀的周遭。

居民隨後在大象身旁圍成一圈，送走這對母子的最後一程，有婦女難過得靠著小象的頭部啜泣，遲遲不願離開。