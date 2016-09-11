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壞消息！食物落地沒有5秒規則 1秒內就會有細菌...

2016-09-11  10:45

〔即時新聞／綜合報導〕幾乎每個人都聽過，食物落地後只要在5秒內撿起來，細菌就來不及轉移到上面，還是可以安心食用。但一項美國研究指出，食物掉在地上只需要1秒，就會沾附到地板的細菌，落地時間越久，細菌數量也會跟著越來越多。

據《每日郵報》報導，美國羅格斯大學食品科學教授夏弗納（Donald Schaffner）以不銹鋼，瓷磚，木地板和地毯4種地面材質，測試了西瓜、麵包、沾上黃油的麵包、軟糖等4種食物，進而理解落地少於1秒、5秒、30秒、300秒之後，食物所沾附的細菌狀況。

夏弗納教授表示，食物掉到地板上過不到1秒，食物就會受到汙染。其中細菌增加最嚴重的是西瓜，軟糖則出乎意料地沾染最少細菌，麵包無論有沒有塗黃油，細菌數量都差不多。至於地板材質方面，若是食物掉在地毯上，受到的汙染最少。

夏弗納教授說，這代表地板細菌的轉移，與食物本身的水分與濕度有關，畢竟細菌沒有腿，只能靠著水分移動。因此夏弗納教授指出，表面越濕潤的食品，掉到地板後受到細菌汙染的狀況越為嚴重。

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  • 美食若掉到地板上會令人心疼，因此許多人都聽過食物落地後只要在5秒內撿起來，細菌就來不及轉移到上面。（資料照，記者李惠洲攝）

    美食若掉到地板上會令人心疼，因此許多人都聽過食物落地後只要在5秒內撿起來，細菌就來不及轉移到上面。（資料照，記者李惠洲攝）

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