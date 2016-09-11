母親囚禁4子女1年 不讓外出還不給衣服穿

2016-09-11 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省十堰市一名母親患有精神分裂症，竟將家中4個小孩禁錮在家中長達1年，甚至還不讓他們穿衣服；這事情曝光後，引起外界注意，在醫生診斷後，更發現其中3名孩童患有自閉症。

根據媒體綜合報導，樊姓女子過去1年一直將孩子關在家中，有媒體和護士前往樊家時，發現屋內髒亂不堪，傳出刺鼻味。當地鄉幹部表示，女子的丈夫常年在外打工，都由樊女在家照顧4名子女。

經現場初步診斷，醫生判定樊女患有精神分裂症，而長期關在家中的小孩也有些異常。醫生表示，3個小孩患有明顯的自閉症，且有語言障礙，這與他們長期處在封閉情形下有關，只要對孩童進行心理教育，相信可以完全恢復正常。

醫院在日前為樊女治療，她在院中情緒相當不穩、不配合，只能做些初步治療，而樊女的孩子目前已送至醫院，由老師負責他們的生活起居。