| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基隆3輛車連環追撞 貨車失控撞進銀樓
 首頁 > 國際

母親囚禁4子女1年 不讓外出還不給衣服穿

2016-09-11  10:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省十堰市一名母親患有精神分裂症，竟將家中4個小孩禁錮在家中長達1年，甚至還不讓他們穿衣服；這事情曝光後，引起外界注意，在醫生診斷後，更發現其中3名孩童患有自閉症。

根據媒體綜合報導，樊姓女子過去1年一直將孩子關在家中，有媒體和護士前往樊家時，發現屋內髒亂不堪，傳出刺鼻味。當地鄉幹部表示，女子的丈夫常年在外打工，都由樊女在家照顧4名子女。

經現場初步診斷，醫生判定樊女患有精神分裂症，而長期關在家中的小孩也有些異常。醫生表示，3個小孩患有明顯的自閉症，且有語言障礙，這與他們長期處在封閉情形下有關，只要對孩童進行心理教育，相信可以完全恢復正常。

醫院在日前為樊女治療，她在院中情緒相當不穩、不配合，只能做些初步治療，而樊女的孩子目前已送至醫院，由老師負責他們的生活起居。

廣告
  • 樊女不讓孩子穿衣服。（圖擷取自電視畫面）

    樊女不讓孩子穿衣服。（圖擷取自電視畫面）

  • 護士詢問樊女（圖左）相關問題。（圖擷取自電視畫面）

    護士詢問樊女（圖左）相關問題。（圖擷取自電視畫面）

  • 樊女家中髒亂不堪。（圖擷取自電視畫面）

    樊女家中髒亂不堪。（圖擷取自電視畫面）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世界自閉症關懷日 囚禁 精神分裂症 醫院
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：母親囚禁4子女1年 不讓外出還不給衣服穿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.