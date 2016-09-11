連日本人都不想去的城市... 它是榜首

名古屋榮登日本人心目中「最不想去」城市榜首。圖為名古屋城。（圖擷取自朝日新聞）

2016-09-11 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本是不少台灣人出外旅遊的首選，不過你知道日本哪個大城是日本人心目中「最不想去」的城市嗎？

根據日本《朝日新聞》報導，名古屋與東京、札幌、橫濱、京都、大阪、神戶、福岡等城市比拚，對這些城市的20至64歲居民進行調查，每個城市都訪問了418人，在調查中將「有多麼想去這都市」數值化後，名古屋僅得到1.4分，遠低於第1名京都的37.6分，另外，名古屋在「最能感受其魅力之城市」項目，僅有3％的受訪者選擇名古屋，第一名則是東京，有22.4％。

名古屋市市長河村隆之表示：「根據我們調查的數字，名古屋市大家最不想去的城市，我們必須加強危機意識，將名古屋打造成一個具有吸引力的城市。」河村隆之以「名古屋城非常有名」為由，主張要將名古屋城天守閣進行復原，藉此吸引遊客。愛知縣知事大村秀章則對計畫於2027年開通的東京-名古屋磁浮中央新幹線抱持期望。

但名古屋學院大學教授江口忍指出，若僅靠修復名古屋城天守閣，實在很難吸引遊客，若名古屋不重視吸引遊客，屆時磁浮新幹線開通時，經濟效益將被東京「連根拔起」。