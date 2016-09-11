中國整肅下一波？中秋國慶期間隱秘聚會吃喝…

2016-09-11 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕天津市長黃興國於9月10日晚間遭到中國中央紀委公告涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查；這項消息震撼兩岸政壇，而據報導，中國中央紀委監察部網站在9月8日就出公告，推出「中秋國慶期間」違反紀律曝光專區，並有檢舉窗口，「歡迎檢舉」違紀的人員，令這波整肅似有下一波的警告意味。

黃興國在天津市任內長達9年，政商關係良好，尤其在他中箭前，才剛與國民黨副主席胡志強見過面，在中國政壇被視為江澤民人馬，時間與派系都引人揣測，此次中箭，是否落馬，還有待觀察。

綜合中方媒體報導，中央紀委監察部網站推出《中秋國慶期間違反中央八項規定精神問題監督舉報曝光專區》，開出「我要舉報」窗口，凡是在「節日期間出入隱秘場所，組織隱秘聚會，公款吃喝、旅遊，收送節禮」等「不正之風」，都可以透過網路、微信進行舉報。