水泥地的青蛙印記 撼動無數日本網友

在日本的一處水泥地上，出現深深的青蛙印子。（圖擷自推特）

2016-09-11 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕新鋪的水泥地在未乾時通都會放有警示標誌，但往往還是能看到鞋印、狗腳印、鳥爪印，通常對於這些誤踩的動物或人類來說，不會有什麼生命危險，只是造成些許不便而已。不過在日本的一處水泥地上，卻出現深深的青蛙印子，讓無數日本網友紛紛擔憂著青蛙的小小生命。

從最近在推特上瘋傳的照片可以看到，一片空曠的水泥地中，突兀地出現一隻小青蛙的刻印。拍照的日本網友忍不住驚呼「啊！」像是在思考怎麼會發生這種事，有其他網友分析，有可能是鋪水泥時有青蛙跳進去；也有可能水泥裡早就有青蛙，工人發現後才把牠的遺體挖走。

還有網友擔心，搞不好青蛙跳到水泥中被卡住，然後就被鳥類當成美食給啄走了；許多人則嘆息著「可憐的小青蛙」，一名網友更傷心地表示，這看起來像是謀殺案的現場，讓人不忍心繼續猜測青蛙的下場。