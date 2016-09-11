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嬌妻懷孕5個月 中國男竟嫌「噁心」離家出走

廣東中山孕婦阿玲遭丈夫阿信拋棄。（圖擷取自微博）

2016-09-11  09:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省中山市23歲女子阿玲（化名），今年初與結識3個月的男友阿信（化名）結婚，現已懷孕5個月的她，2日卻突然發現丈夫帶著所有東西離家出走，手機完全打不通，公司、媽媽也不都知道阿信人在哪。

根據《中山電視台》報導，阿玲去年12月經友人介紹，認識了韶關同鄉的阿信，兩人交往3個月隨即「閃婚」，但自從今年4月阿玲發現懷孕，兩人的關係就出現巨大變化。阿玲指控阿信，「牽個手都不願意，讓他摸摸我的肚子都不願意，他說我好噁心，像陌生人一樣，我們睡覺都是隔開的。因為我懷孕了，我晚上會抽筋，我讓他扶一下都不願意扶。」

阿玲原本認為丈夫變心是因為自己懷孕容貌變差，但經過分析才注意到，她因為罹患產前憂鬱症，不只經常對丈夫發火，還曾經割腕、跳樓輕生，試圖以這種激烈方式喚起丈夫的注意，結果弄巧成拙，現在還必須挺著大肚子四處找工作賺錢。

當地民政部門人員指出，閃婚的婚姻成功率僅10%左右，閃婚的夫妻感情基礎薄弱，對於雙方的瞭解不夠深入，一旦婚後各種問題暴露出來，很容易一言不合就閃離。

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  • 阿玲與阿信認識3個月就閃婚。（圖擷取自微博）

    阿玲與阿信認識3個月就閃婚。（圖擷取自微博）

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