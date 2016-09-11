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終戰「勝利之吻」女主角辭世 享耆壽92歲

第二次世界大戰結束71年，終戰「勝利之吻」照片女主角近年健康惡化，最近因肺炎併發症與世長辭，享耆壽92歲。（圖截自latimes.com）

2016-09-11  08:29

〔即時新聞／綜合報導〕第二次世界大戰已結束71年，當年終戰「勝利之吻」是頗負盛名的歷史經典照片，但有外媒報導指出，「勝利之吻」的女主角近年來健康惡化，最近因肺炎併發症與世長辭，享耆壽92歲。

綜合外媒報導，1945年8月14日，發動太平洋戰爭的日本向盟軍宣布投降，消息傳到美國本土，引發全國民眾上街慶祝，紐約時代廣場更是萬頭鑽動，其中1名美軍水手更是興奮擁吻路上1名陌生女子，畫面被《生活》雜誌攝影師拍下，成為當期的雜誌封面，往後照片成為象徵戰爭結束的經典畫面。

照片女主角弗里德曼（Greta Zimmer Friedman）於1924年出生在奧地利，1938年為逃離納粹德國掌控，與2個妹妹逃到美國，1945年當年她擔任牙醫助手，在戰爭結束那天聽到日本投降消息就跑到時代廣場看看，沒想到卻突然被水手擁吻。她的兒子表示，母親曾回憶那個吻來得太突然。

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  • 女主角親屬表示，母親曾回憶那個吻來得太突然。（圖截自NBC）

    女主角親屬表示，母親曾回憶那個吻來得太突然。（圖截自NBC）

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