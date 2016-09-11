終戰「勝利之吻」女主角辭世 享耆壽92歲
2016-09-11 08:29
第二次世界大戰結束71年，終戰「勝利之吻」照片女主角近年健康惡化，最近因肺炎併發症與世長辭，享耆壽92歲。（圖截自latimes.com）
〔即時新聞／綜合報導〕第二次世界大戰已結束71年，當年終戰「勝利之吻」是頗負盛名的歷史經典照片，但有外媒報導指出，「勝利之吻」的女主角近年來健康惡化，最近因肺炎併發症與世長辭，享耆壽92歲。
綜合外媒報導，1945年8月14日，發動太平洋戰爭的日本向盟軍宣布投降，消息傳到美國本土，引發全國民眾上街慶祝，紐約時代廣場更是萬頭鑽動，其中1名美軍水手更是興奮擁吻路上1名陌生女子，畫面被《生活》雜誌攝影師拍下，成為當期的雜誌封面，往後照片成為象徵戰爭結束的經典畫面。
照片女主角弗里德曼（Greta Zimmer Friedman）於1924年出生在奧地利，1938年為逃離納粹德國掌控，與2個妹妹逃到美國，1945年當年她擔任牙醫助手，在戰爭結束那天聽到日本投降消息就跑到時代廣場看看，沒想到卻突然被水手擁吻。她的兒子表示，母親曾回憶那個吻來得太突然。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 拆市場侵害人權？陳菊嘆：評語快讓我不認識自己
- 黑田辦到了 廣島央聯封王
- 口湖鄉長補選戰況膠著 今投票
- 行賄竹縣府科長 土地開發業者判刑
- 獅給鋒哥的神秘禮物 被攔胡
- 中藥調理體質 減少汗皰疹反覆發作
- 艾瑪史東《樂來樂愛你》 威尼斯影展摘最佳女主角
- 港星競拍名牌包寵妻 懊惱心如刀割
- 因購憨兒月餅被稱讚 陽岱鋼的回應讓網友直呼感動
- 今鋒面遠離天氣轉穩定 未來莫蘭蒂恐變中颱
- 滅火器接力路跑33公里 楊大正操1.5小時擦汗苦笑
- 持菜刀大馬路砍2警 男子判無罪、監護2年
- 蘇明成一氧化碳濃度過低 成自焚證據
- 《用心生活》【採訪側記】精進技巧 維修隊思考轉型
- 《中正路五福本店》日治街屋求售 文化局關切
- 遇警臨檢皮皮挫 原來身上藏毒
- 長照2.0 林萬億看重社區據點
- 《星期專論》 留得青山在 不怕沒柴燒
- 糖尿病專用鞋 分散壓力保護雙足
- 看問題》政治不應凌駕安全要求
- 不停車格閃收費 嘉市出招設阻隔
- 10月修菸害防制法 菸價漲定
- 中田英壽帥挺慈善 名流競標搶共進晚餐
- 林揆視察花東 承諾改善交通
- 被退學、被資遣… 林大涵:直到第三次失敗 才覺得學到很多
- 挑戰巔峰！3千自行車好手 攻海拔3275M武嶺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rape allegation sparks Indonesian ire
- 張軒睿攬牢牢 安心亞大讚暖男
- 【愛讀書】 《今日的佳餚》
- 恰恰主揪送鋒禮 「我要逼他用」
- 周冬雨公開徵婚 余文樂慘被打槍
- 〈情字這條路〉不合則分 放手各自飛
- 星二代頻出包 民眾觀感不佳
- 世界盃室外拔河賽》U23女子500公斤╱「拔」得頭籌 台灣奪金
- 基隆》堵南地下道又淹 將設預警系統
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 台電進駐屏縣府 合推太陽光電
- 排廢污染溪 禍首是金屬加工廠
- 中客團火燒車事件簿
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：終戰「勝利之吻」女主角辭世 享耆壽92歲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分