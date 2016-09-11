德國2架飛機空中對撞 墜機造成2死
2016-09-11 07:57
德國薩克森州發生2架小型飛機空中對撞事件，其中一架飛機墜毀，機上一對父女當場死亡。（圖截自MOPO24網站）
〔即時新聞／綜合報導〕德國薩克森州發生飛機空中相撞事件，薩克森州南部埃爾茨（Erzgebirge）在當地時間10日下午舉辦航空展，期間2架小型飛機在空中對撞，導致其中一架飛機墜毀，機上一對父女當場死亡。
綜合外媒報導，薩克森州南部埃爾茨舉辦航空展，期間在飛機空中飛行表演時，一架輕型小飛機與一架滑翔機在空中迎頭對撞，其中一架安全降落地面，另一架則不幸墜毀在附近田野，造成機上的一對父女當場死亡。目前警方正在調查事故發生原因。
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