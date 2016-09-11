黃興國被查 震撼兩岸政壇
〔中央社〕中共天津市委代書記黃興國今晚被宣布調查，震撼兩岸政壇。在大陸，他勢將成為薄熙來後另一個落馬的省級書記。黃興國9日才在天津接見胡志強、顏清標等台灣前政壇人士。
黃興國落馬後，天津的市委書記及市長這兩大黨政要職便同時出缺，是否引發中共黨內人士的競逐，也將成為後續觀察的重點。
黃興國2007年12月升任天津市代市長，1個月後真除，至今累計任職已達8年9個月。2014年12月，原任天津市委書記孫春蘭調任中共中央統戰部長，黃興國即就地接任代書記至今，也已有1年9個月。
然而黃興國接任天津市委代書記後，卻一直沒有被真除，1年多來已引起外界不少揣測，且出現不少傳聞。但在中共強力反腐的新聞熱潮下，這些與黃興國有關的傳聞，被注意的程度相對沒那麼高，但揣測的聲音從未間斷。
去年8月，天津港發生嚴重爆炸，震驚中國大陸，不但造成100多人喪生及嚴重財損，更因為位置鄰近北京，且接近九三大閱兵，敏感性大增。而事後查出，天津市相關單位對這些公共安全的亂源監管不力，更讓中共高層對天津市領導階層產生強烈意見。
這起影響嚴重的事件，加上繪聲繪影的傳聞，讓黃興國真除市委書記的路途，愈加漫長。
而在中共黨內，雖然黃興國的派系色彩不重，且也只是中共中央委員，但他畢竟仍是屬於直轄市、等同省級的天津市委代書記，使他勢將成為繼中共前重慶市委書記薄熙來後，下一個落馬的現任省級書記；加上一次空出市委書記、市長兩個職缺，又將憑添話題。
此外，由於天津台商眾多，且是台商在華北的總部集中地，歷任天津市委書記與市長，和台商及台灣政壇人士的往來均十分密切。而黃興國也不例外，且接見過不少包括藍綠陣營在內的台灣政壇人士。
就在9日，天津市舉辦的第8屆「媽祖文化旅遊節」正式登場，當地以奉祀媽祖而聞名的天后宮便成為活動核心。身為在地最高領導人，黃興國9日便接見旺旺集團副董事長胡志強、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人。不料今天就被宣布調查，自然也讓國內政壇人士吃驚。
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