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昨天才見胡志強 天津市長今遭控涉嚴重違紀

2016-09-10  23:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央紀委監察部網站晚間指出，天津市委代理書記、市長黃興國涉嫌嚴重違紀，目前正在接收組織調查，不過並沒有指出違紀事項。

綜合媒體報導，黃興國昨日接見由國民黨副主席胡志強率領的訪問團，不料中國中央紀委監察部於今日晚間10點30分發布黃興國涉嫌違紀的消息，引發各界關注。

黃興國現年61歲，浙江象山人，現為第18大中央委員會委員、天津市委代理書記及市長。

黃興國過去曾多次造訪台灣，期間曾經和國民黨前主席連戰接觸過，此外高雄市長陳菊於2013年出訪中國時，也曾和黃興國進行會談。

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  • 中國中央紀委監察部網站晚間指出，天津市委代理書記、市長黃興國涉嫌嚴重違紀，目前正在接收組織調查。（資料照，記者王藝菘攝）

    中國中央紀委監察部網站晚間指出，天津市委代理書記、市長黃興國涉嫌嚴重違紀，目前正在接收組織調查。（資料照，記者王藝菘攝）

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