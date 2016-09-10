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伊斯蘭年度朝覲 150萬人湧入麥加

伊斯蘭教徒的年度盛會「朝覲」（Hajj）在昨（9日）晚展開，近150萬名來自世界各地的穆斯林將在5天之內湧入麥加（Mecca）

2016-09-10  23:15

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭教徒的年度盛會「朝覲」（Hajj）在昨（9日）晚展開，近150萬名來自世界各地的穆斯林將在5天之內湧入麥加（Mecca），完成一生一定要完成一次朝覲。

《法新社》報導，由於伊朗與沙烏地阿拉伯關係緊張，數萬名什葉派穆斯林不願進入沙國，但沙國媒體統計仍有130萬人搭機入境，並透過搭乘巴士前往麥加。

沙國於今年7月伊斯蘭開齋節前夕才傳出3起炸彈攻擊，為了因應突發狀況，沙國在本次朝覲安排超過10萬名警消及軍警人員，用電子手環監控人流並嚴格安檢，也讓2.6萬名醫護人員隨時待命，以備緊急救援之需。

朝覲是伊斯蘭教五大功課之一，在伊斯蘭曆每年12月的8日到12日舉行，只要經濟或身體許可，穆斯林一生至少要到麥加朝覲一次。

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  • 沙國在本次朝覲安排超過10萬名警消及軍警人員，用電子手環監控人流並嚴格安檢，也讓2.6萬名醫護人員隨時待命，以備緊急救援之需。（法新社）

    沙國在本次朝覲安排超過10萬名警消及軍警人員，用電子手環監控人流並嚴格安檢，也讓2.6萬名醫護人員隨時待命，以備緊急救援之需。（法新社）

  • 朝覲是伊斯蘭教五大功課之一，在伊斯蘭曆每年12月的8日到12日舉行，只要經濟或身體許可，穆斯林一生至少要到麥加朝覲一次。（法新社）

    朝覲是伊斯蘭教五大功課之一，在伊斯蘭曆每年12月的8日到12日舉行，只要經濟或身體許可，穆斯林一生至少要到麥加朝覲一次。（法新社）

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