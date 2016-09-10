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35年前暗殺雷根失敗 他今天將重獲自由

2016-09-10  23:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國歷史上出現過很多次刺殺總統事件，常常成為討論話題。過去在1981年試圖刺殺當時總統雷根（Ronald Reagan）的犯人，將在今天重獲自由。

精神病患辛克利（John Hinckley）在1981年3月30日於希爾頓飯店外對雷根開槍，除了雷根中彈，身旁的保鑣和秘書也中彈，不過雷根並沒因此身亡。而辛克利被法庭宣判精神不正常後，遭送到精神病醫院進行強制監護治療。

據《BBC》報導，現在61歲的辛克利被法官斷定，不會再對公眾造成威脅，因此被准許今天可以永久離開精神病院，並恢復自由。不過法院判定，辛克利不可以接受媒體採訪，不能開車超過30英里，每個月要找精神病醫生諮詢2次。

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  • 當年試圖刺殺雷根總統的犯人欣克利。（美聯社）

    當年試圖刺殺雷根總統的犯人欣克利。（美聯社）

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