35年前暗殺雷根失敗 他今天將重獲自由
2016-09-10 23:16
〔即時新聞／綜合報導〕美國歷史上出現過很多次刺殺總統事件，常常成為討論話題。過去在1981年試圖刺殺當時總統雷根（Ronald Reagan）的犯人，將在今天重獲自由。
精神病患辛克利（John Hinckley）在1981年3月30日於希爾頓飯店外對雷根開槍，除了雷根中彈，身旁的保鑣和秘書也中彈，不過雷根並沒因此身亡。而辛克利被法庭宣判精神不正常後，遭送到精神病醫院進行強制監護治療。
據《BBC》報導，現在61歲的辛克利被法官斷定，不會再對公眾造成威脅，因此被准許今天可以永久離開精神病院，並恢復自由。不過法院判定，辛克利不可以接受媒體採訪，不能開車超過30英里，每個月要找精神病醫生諮詢2次。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 各國預測莫蘭蒂颱風路徑 中秋襲台機率高
- 田協理事長蔡辰威請辭// 體育署長被批不適任
- 環團批柯「忘了大巨蛋弊案」
- 女神卡卡塗鴉人肉簽名板
- 私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
- 肥料大缺貨 雲嘉農民急瘋了
- 溝通施政 林揆積極會縣市長
- 週日天氣好轉 出門仍須帶雨具
- 「土壤液化潛勢區」是什麼？ 專家大解密
- 首長離任前自減管制期 蔡政府補破網
- 日職》廣島相隔25年第7度封王 老將黑田博樹哭了
- 微小說 幫忙
- 猿剩22場例行賽 鋒砲退休倒數
- 自由廣場》既不獨立也不董事
- 微小說 蜜語
- 自由廣場》無聲艱苦人沒空上街
- 事親不喊苦 黃玉茹、謝春香獲全國孝行獎
- 朵朵小語 釋放
- 等了6年 澎湖再度主辦離島運動會
- 捕蜂捉蛇 吃不「消」
- 體育可使台灣團結 總統表揚有功推手
- 「嘿咻」遭拒 男放火燒女網友套房洩憤
- 下週汽柴油 估各降1角
- 籃球名人堂 戰神大遲到 飆淚謝隊友
- 來台看《情書》 中山美穗︰在台北碰到我，請叫我
- 北太平長青學苑 落腳中華國小
- 號召運協反撲 ! 蔡辰威拋辭職震撼彈
- 台南放晴了 球場補紅土逾140包
- 人生護理站 小娜與她的母親
- 瑞典劇團《鱷魚鴨Guji Guji i》週日還有票
- 打羽球打到跟腱斷裂 姿勢不良熱身不足惹禍
- 中客團火燒車案 駕駛蘇明成可能列殺人被告
- Note7機上禁用、禁託運 5家國航跟進
- 日職》山田哲人3響砲 追平自己最多38轟
- 寶格麗Diva Tower 閃耀台中
- 異想區 來世
- MLB》洋基5連勝 奧斯丁立大功
- 暗指執政傲慢 金門縣議員陳滄江缺席小英行程
- 立委提案 要求政院禁馮明珠赴中
- 橘色思路 手寫的魅力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：35年前暗殺雷根失敗 他今天將重獲自由
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分