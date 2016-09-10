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停火？敘利亞市場仍遭空襲 25人死亡

敘利亞伊德利布省今日遭空襲，當地居民懷疑是俄羅斯所為。（法新社）

2016-09-10  23:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄羅斯今（10日）於日內瓦共同達成敘利亞內戰停火協議，宣布從下週一（12日）起開始停火，並聯手合作對抗激進組織「伊斯蘭國」（IS），但敘利亞今日仍遭空襲，造成25人死亡，死者包含婦女、孩童。

根據《路透》報導，敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）一處遭叛軍控制區域的市場今日遭空襲，造成25人死亡、數十傷，死者包含許多婦女及孩童，此外當地救難人員指出，空襲造成許多建築物倒塌，他們從廢墟中拉出多具屍體。

報導指出，當地居民和救難人員表示，他們認為此次空襲由俄羅斯發動，因為敘利亞政府軍的直升機通常飛得比較低。

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  • 敘利亞伊德利布省今日遭空襲，造成至少25人死亡。（法新社）

    敘利亞伊德利布省今日遭空襲，造成至少25人死亡。（法新社）

  • 敘利亞伊德利布省一處遭叛軍控制區域的市場今日遭空襲，造成25人死亡、數十傷，死者包含許多婦女及孩童。（法新社）

    敘利亞伊德利布省一處遭叛軍控制區域的市場今日遭空襲，造成25人死亡、數十傷，死者包含許多婦女及孩童。（法新社）

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