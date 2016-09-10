1周8000人喪生 「倫敦大瘟疫」病因找到了
2016-09-10 22:59
〔編譯周柏憲／綜合報導〕「倫敦大瘟疫」（the Great Plague of London）在1665年造成7萬5千人死亡，幾乎是倫敦的4分之1人口，1665年9月為瘟疫的巔峰期，1周就有8000人喪生。直到現在，腺鼠疫（一般俗稱為黑死病）到底是不是病因，科學家和考古學家都沒有把握。
《CNN》、《BBC》報導，英國2015年在建造鐵路伊麗莎白線（Elizabeth Line）時，在利物浦街車站附近的東倫敦貝德嵐墓地發現超過3千5百座墓地，並且找到42具疑似因倫敦大瘟疫而喪命的遺骸。
據報導，從遺骸的擺放位置看來，它們顯然是被小心翼翼、以尊重的方式被放入棺材，學者推論，這些遺骸曾經歷過「重大災害事件」。
在300多年的骨骼上找尋病因實屬不易，即使找到黑死病的鼠疫桿菌（Yersinia pestis），也可能在許久之前死亡。最後，科學家在牙齒上找到鼠疫桿菌，確認大瘟疫的病源與中世紀黑死病為同一病原。牙齒的琺瑯質可以保護和保存DNA，減少受到污染的風險。
據報導，鼠疫桿菌通常寄居在跳蚤、齧齒目動物或是小型動物上，這些生物可以跳到人類身上後蜇咬，細菌因此傳播到人體。感染鼠疫桿菌者會引發類似流感的症狀，包括突然發燒和發冷、身體疼痛和嘔吐等。如果沒有接受治療，致死率超過60%。
倫敦博物館考古部的資深人體骨骼學家、領導開挖遺骸的華克（Don Walker）說，「我們了解1665年倫敦大瘟疫病的病因了，這還是頭一遭」，「病因為何，之前都不太了解。」
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