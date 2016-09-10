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火箭被UFO炸掉？ SpaceX總裁：不排除這個可能

2016-09-10  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕本月1日SpaceX公司的火箭在試射中爆炸，震撼威力震驚當地。事件後網路盛傳一種陰謀論，因為有人在影片中發現爆炸當時附近有不明飛行物體，因此盛傳有可能是UFO讓火箭爆炸，SpaceX公司CEO昨（9）日居然表示他們「不排除」這樣的可能性，為整起爆炸事件更添神祕色彩。

據《BGR》報導，許多網路上相信UFO存在的人，都紛紛在推特流傳火箭爆炸時的影片，更將不明飛行物體以紅圈標示出，包括Reddit等美國知名論壇都繪聲繪影的描述此件事，而SpaceX公司CEO馬斯克（Elon Musk）更在昨日受訪時表示，不排除這種可能性，讓UFO迷大為振奮。

據報導，馬斯克在推特上表示，火箭爆炸是常規充填燃料時發生，而他們至今還無法釐清爆炸發生的原因，當時火箭發動機沒有點火，也沒有明顯熱源，發生爆炸很可能是火箭或其他東西導致，也不排除任何不明物體擊中火箭導致爆炸發生。

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  • 本月1日SpaceX公司的火箭在試射中爆炸，有人在影片中發現爆炸當時附近有不明飛行物體，因此盛傳很有可能是UFO讓火箭爆炸。（圖擷自《BGR》）

    本月1日SpaceX公司的火箭在試射中爆炸，有人在影片中發現爆炸當時附近有不明飛行物體，因此盛傳很有可能是UFO讓火箭爆炸。（圖擷自《BGR》）

  • SpaceX公司CEO馬斯克昨（9）日居然表示他們「不排除」這樣的可能性，為這樁爆炸事件更添神祕色彩。（圖擷自《BGR》）

    SpaceX公司CEO馬斯克昨（9）日居然表示他們「不排除」這樣的可能性，為這樁爆炸事件更添神祕色彩。（圖擷自《BGR》）

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