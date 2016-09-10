中資買下「怪醫黑傑克」 將拍真人版電影
2016-09-10 22:03
〔記者楊芙宜／台北報導〕《日本經濟新聞》報導，北京光線傳媒透過日本新創公司，買下了日本漫畫家手塚治蟲代表作「怪醫黑傑克」的原作使用權，計畫先製作網路劇、於明年底前上線，以後還將改拍真人版電影；這交易凸顯，中國娛樂業狂掃日本內容產業IP（智慧財產權）潮來臨。
國內喜愛日本漫畫及卡通的民眾一定不陌生，「怪醫黑傑克」故事講述一位沒有正規行醫執照的天才年輕外科醫生，以其仔細及高超醫術懸壺濟世的經歷。這部漫畫在日本曾被改編成動畫，後來改拍成真人電影和電視劇等。
《日經新聞》報導，北京光線傳媒透過日本ACCESS BRIGHT公司搭橋，從日本手塚製作公司（Tezuka Productions）手中買下了「怪醫黑傑克」原作使用權。合約內容包括，中國製片公司使用中國導演和演員拍攝網路劇（每集1小時，共13集），最快2017 年底上線，之後將以網路劇來宣傳翻拍的真人版電影。
報導指出，中國的電影和電視劇等娛樂市場正迅速擴大，但滿足龐大需求的原作數量明顯不足，故在中企眼中，擁有眾多漫畫原作的日本猶如一座「寶藏」，幾年前中資企業就開始以獲得漫畫原作使用權為目的，多次訪日。
負責手塚製作著作權事業的清水義裕表示，光去（2015）年一年，手塚製作就和約30名中國娛樂相關人士洽談；中國人正在參照日本原作，學習角色設定和故事布局等，以快速地追趕，「100%由中國製作的娛樂內容在日本走紅，或許也不會太遙遠」。
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