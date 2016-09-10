「進入交戰狀態」美國前總統布希911筆記曝光

美國在2001年9月11日發生恐怖攻擊事件，時任總統為喬治．布希（George W. Bush）。（圖擷自每日郵報）

2016-09-10 22:58

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國2001年的911恐怖事件即將屆滿15年，時任總統的喬治．布希（George W. Bush）為此奔波得焦頭爛額。前白宮新聞秘書弗萊斯徹（Ari Fleischer）就在911前夕向媒體公佈布希當日言行和行程的詳細筆記。

《每日郵報》報導，布希親信與新聞發言人弗萊斯徹的第一道筆記寫道，「美國共和黨策略師洛夫（Karl Rove）向POTUS（美國總統的英文首字母，President Of The United States）通報第一起撞擊。」

第二份筆記是在9時45分寫的，「看來我們在這裡（美國）有場小型戰爭」，「確保第一夫人和千金的安全」。根據弗萊斯徹，這是布希向時任副總統錢尼（Dick Cheney）說的話。過了一段時間他又寫道，「進入交戰狀態」、「有人得難過不堪了」。

10時20分，筆記顯示，布希授權擊落其他遭到劫持飛往潛在攻擊目標的飛機。10時32分，筆記寫道他們被誤告「天使在旁邊」，亦即空軍一號是攻擊目標。過了將近1個半小時，弗萊斯徹被告知，布希的女兒被送到安全處，而且布希已決定讓美國進入「DEFCON 3」危急備戰狀態。

弗萊斯徹說，911當日他幾乎緊貼在布希身旁，紀錄總統的一言一行，「我總是做筆記，這就是你們（媒體）工作的方式。」

弗萊斯徹的筆記裡頭也寫道，總統於9月12日12時25分時在路易斯安那州的巴克斯代爾空軍基地向副總統說，「我們要逮到那些雜種。」