| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

「進入交戰狀態」美國前總統布希911筆記曝光

美國在2001年9月11日發生恐怖攻擊事件，時任總統為喬治．布希（George W. Bush）。（圖擷自每日郵報）

2016-09-10  22:58

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國2001年的911恐怖事件即將屆滿15年，時任總統的喬治．布希（George W. Bush）為此奔波得焦頭爛額。前白宮新聞秘書弗萊斯徹（Ari Fleischer）就在911前夕向媒體公佈布希當日言行和行程的詳細筆記。

《每日郵報》報導，布希親信與新聞發言人弗萊斯徹的第一道筆記寫道，「美國共和黨策略師洛夫（Karl Rove）向POTUS（美國總統的英文首字母，President Of The United States）通報第一起撞擊。」

第二份筆記是在9時45分寫的，「看來我們在這裡（美國）有場小型戰爭」，「確保第一夫人和千金的安全」。根據弗萊斯徹，這是布希向時任副總統錢尼（Dick Cheney）說的話。過了一段時間他又寫道，「進入交戰狀態」、「有人得難過不堪了」。

10時20分，筆記顯示，布希授權擊落其他遭到劫持飛往潛在攻擊目標的飛機。10時32分，筆記寫道他們被誤告「天使在旁邊」，亦即空軍一號是攻擊目標。過了將近1個半小時，弗萊斯徹被告知，布希的女兒被送到安全處，而且布希已決定讓美國進入「DEFCON 3」危急備戰狀態。

弗萊斯徹說，911當日他幾乎緊貼在布希身旁，紀錄總統的一言一行，「我總是做筆記，這就是你們（媒體）工作的方式。」

弗萊斯徹的筆記裡頭也寫道，總統於9月12日12時25分時在路易斯安那州的巴克斯代爾空軍基地向副總統說，「我們要逮到那些雜種。」

廣告
  • 時任白宮新聞發言人弗萊斯徹當時緊跟著布希，紀錄他整日的行程和言行。（圖擷自每日郵報）

    時任白宮新聞發言人弗萊斯徹當時緊跟著布希，紀錄他整日的行程和言行。（圖擷自每日郵報）

  • 弗萊斯徹公佈911攻擊事件當時的筆記手稿。（圖擷自每日郵報）

    弗萊斯徹公佈911攻擊事件當時的筆記手稿。（圖擷自每日郵報）

  • 筆記近照。（圖擷自每日郵報）

    筆記近照。（圖擷自每日郵報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 911 911恐怖攻擊 恐攻 白宮 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：「進入交戰狀態」美國前總統布希911筆記曝光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.