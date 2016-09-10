找不到新市場？ 英國貿大臣：因為企業太肥
2016-09-10 20:54
〔記者楊芙宜／台北報導〕英國《金融時報》報導，支持脫歐的英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）向支持者表示，英國不再是過去那個「自由貿易」的國家，由於前幾個世代的成功，造就今日生活變得太優渥肥懶（too fat and too lazy），一些企業領袖寧願打高爾夫球，也不願尋求新出口市場！
佛克斯告訴一群保守黨前進派（Conservative Way Forward）的支持者，英國不再是從前那個自由貿易國家，前幾代人的成功造就今日變得太優渥肥懶；「如果我們在那些（海外）市場沒有出口商，重塑全球貿易、為英國走出去和尋找新市場，又有什麼意義？」
佛克斯說，企業人士「應停止把出口視為機會的這種想法，開始把出口當作責任來想」；公司主管或認為出口負擔繁瑣，可能因為「太浪費時間或因為他們不能在星期五下午打高爾夫球」。
佛克斯對英國商界的輕率批評已惹惱了當地白手起家的企業人士，在大多數希望國家留在歐盟的英國企業來說更是刺耳，由於英國近一半出口目的地是到歐盟。
飲料業者單純果昔（Innocent Smoothies）創辦人里德（Richard Reed）回批，佛克斯一輩子沒有一天做過生意，上述說法令人作噁；「他怎能把一個受創的國家講成這樣不堪」，英國脫歐只會讓國家出口更少。里德是英國留歐派的重要人士。
針對本應代表商界意見的國貿大臣上述攻擊性言論，英國首相發言人也打臉說，佛克斯言論不代表英國政府的看法。
北歐聯合銀行（Nordea）執行長范科斯考（Casper von Koskull）受訪指出，歐盟恐必須接受，英國脫離歐盟的過程可能長達5年，且當中仍存在「很多不確定性」。
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