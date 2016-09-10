偶爾瘋一次！星國玩家飛4大洲 抓完145種寶可夢

2016-09-10 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕手機遊戲《精靈寶可夢》推出後，立即風靡全球玩家，一名欲罷不能的新加坡玩家利用「飛行常客獎勵」，造訪4大洲捕捉145種寶可夢。

根據新加坡《聯合晚報》報導，新加坡現年31歲的玩家沈偉毅於8月1日開始玩《精靈寶可夢》後，欲罷不能，決定利用「飛行常客獎勵」走訪澳洲、北美洲、亞洲及歐洲，收集地區限定的寶可夢，分別為「袋龍」、「肯泰羅」、「大蔥鴨」、「吸盤魔偶」。

沈偉毅指出，造訪雪梨、香港、西雅圖及倫敦等地時，每日走上12小時，成功收集完寶可夢圖鑑。沈偉毅憶述，日前為了收集圖鑑最後一種寶可夢「吸盤魔偶」，特地從西雅圖飛到倫敦。

沈偉毅表示，「當時致電給媽媽，問她應不應該花飛行常客獎勵完成圖鑑，沒想到媽媽鼓勵我去，還說偶爾瘋一次無所謂，要勇於追夢」。