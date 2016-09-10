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馬印航空 宣布開通吉隆坡─台灣航線

馬來西亞馬印航空今日宣布，將開通飛往台灣的新航線。（圖擷取自馬印航空臉書）

2016-09-10  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞馬印航空（Malindo Air）今日宣布，將開通飛往台灣的新航線，未來預計每日往返各一趟。

根據馬來西亞《東方網》報導，馬印航空指出，將開通飛往台灣的新航線，未來預計每日早上7點15分從大馬吉隆坡國際機場出發，11點45分抵達桃國機場；回程航班預計每日下午12點45分從桃園機場出發，下午5點30分抵達吉隆坡。

報導指出，新航線使用的飛機為波音737-900ER，該飛機擁有190個座位，其中12個為商務艙，剩餘的168個座位為經濟艙。

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